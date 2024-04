POL-PPMZ: Mainz - Mombach Trunkenheit im Straßenverkehr

Mainz - Innenstadt (ots) - Sonntagmorgen 07:30 Uhr in der Augustinerstraße. Frühdienst für die Polizeiinspektion Mainz 1, welche gerade in dem Bereich Streife fährt. Ein E-Scooter kommt dem Streifenwagen entgegen. Der Fahrer schreit die Einsatzkräfte im Streifenwagen an:" Kommt doch! Traut euch nicht zu kommen, ihr Hunde!". Und auch wenn eine Verkehrskontrolle mit ...

mehr