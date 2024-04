Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Mainzer mit Messer verletzt

Mainz - Innenstadt (ots)

Am 01.04.2024 gegen 21:30 Uhr erschien auf der Polizeiinspektion Mainz 2 am Valenciaplatz ein 25-jähriger Mainzer der von einer ihm unbekannten männlichen Person mit einem Messer verletzt wurde. Der Mainzer sei in der Parcusstraße mit zwei Männern gegen 21:10 Uhr in Streit geraten, woraufhin ihn einer der beiden Männer mit einem Messer am Oberarm verletzte. Während der Mainzer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach den bislang noch unbekannten Tätern.

Am 02.04.2024 gegen 16:00 Uhr traf der 25-Jährige im Bereich der Kaiserstraße / Zanggasse zufällig auf drei Männer, wobei mindestens ein Täter vom Vortag dabei war. Nach einem erneuten Streitgespräch wurde der Mainzer von zwei der drei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Erst nachdem Passanten darauf aufmerksam wurden und dazwischen gingen, ließen die Täter von dem 25-Jährigen ab und flüchteten.

Dieser wurde erneut durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

