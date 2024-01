POL-HAM: Polizei Hamm warnt vor glatten Straßen und Gehwegen - bereits mehr als 40 glättebedingte Verkehrsunfälle im Stadtgebiet von Hamm

Hamm-Herringen (ots) - Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 10. Januar gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in der Schmiedestraße. Die unbekannten Täter hebelten in der Zeit von 17 Uhr bis 6.40 Uhr, an einer Tür und drangen in das Gebäude ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten, ehe sie mit der Beute, zwei Tablets, einem Handy und Bargeld, unerkannt vom Tatort flüchteten. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

mehr