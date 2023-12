POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus an der Marker Allee

Hamm-Heessen (ots) - 15.000 Euro Sachschaden, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und eine Blutprobe - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, 21. Dezember, an der Einmündung Dolberger Straße, Amtsstraße. Ein 44-Jähriger aus Hamm stand gegen 15.15 Uhr mit seinem Audi an der roten Ampel auf der Dolberger Straße und wollte nach links in die Amtsstraße abbiegen. Ein 57-jähriger Mann aus Selm ...

