Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Mehrere Taschendiebstähle in Mainzer Innenstadt

Mainz - Innenstadt (ots)

Im Verlauf des gestrigen Mittags kam es zu drei Taschendiebstählen im Innenstadtbereich, zwei davon in Bussen. Gegen 12:40 Uhr war eine 84-jährige Mainzerin mit dem Linienbus 62 von der Langenbeckstraße in Richtung Mainz-Weisenau gefahren. Sie stieg an der Haltestelle "Jägerhaus" aus und bemerkte wenig später das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sie während der Busfahrt in einer Handtasche verwahrt.

Einen 90-jährigen Mainzer erging es gegen 15:15 Uhr ähnlich, als er mit der Buslinie 57 von Bretzenheim zum Münsterplatz gefahren war. Unmittelbar nachdem er ausgestiegen war und zum Bäcker ging, bemerkte er seine fehlende Geldbörse. Genau wie im vorangegangen Fall hatte er sein Portemonnaie in einer Umhängetasche am Körper getragen.

Am Abend meldete sich ein 66-jähriger Mainzer bei der Polizei und erklärte, dass ihm sein Portemonnaie gestohlen wurde. Er hatte sich gegen 14:00 Uhr am Höfchen aufgehalten und wollte etwas kaufen, als ihm seine geöffnete Umhängetasche auffiel. Offenbar hatte ein unbekannter Täter die Tasche unbemerkt geöffnet und den Mainzer bestohlen. In allen drei Fällen befand sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld, in mittlerer zweistelliger Höhe in den jeweils erbeuteten Geldbörsen.

Die Polizei rät: Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertsachen sollten nicht in Außentaschen aufbewahrt werden. Nutzen Sie vorhandene Innentaschen! Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch! Seien Sie besonders im Gedränge, z.B. bei Veranstaltungen oder kurz vor Ladenschluss sowie in stark frequentierten, öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam und schützen Sie ihr Eigentum!

