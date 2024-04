Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Wohnung

Mainz-Drais (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es in der Ober-Olmer-Straße in Mainz-Drais zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Ein bislang unbekannter Täter versuchte ein Fenster im Bereich der Eingangstür aufzuhebeln, was diesem jedoch misslang. Er entfernte sich daher von der Wohnung ohne etwas zu entwenden. Durch die Kriminalpolizei konnten während der Spurensuche entsprechende Hebelspuren festgestellt werden.

Wer verdächtige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen hat oder wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell