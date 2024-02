POL-E: Essen: Drei unbekannte Männer stehlen Smartphones aus Ladengeschäft - Fotofahndung

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Samstagnachmittag (24. Februar) legte ein Unbekannter Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Zweigertstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Zweigertstraße 20. In der fünften Etage des Hauses entzündete er ein Feuer im Treppenhaus. Anschließend ...

