Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte verletzten 34-Jährigen mit Stichwaffe und flüchten - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Am Sonntagabend (25. Februar) stachen zwei Unbekannte auf der Frohnhauser Straße auf einen 34-jährigen Essener ein und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr beobachteten Zeugen an der Frohnhauser Straße in der Nähe der Onckenstraße, dass zwei Unbekannte auf eine am Boden liegende Person schlugen und eintraten. Die umgehend zu der Örtlichkeit geeilten Polizisten trafen auf den schwerverletzten 34-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen waren zu dem Zeitpunkt bereits in Richtung einer nahegelegenen Kleingartenanlage geflüchtet.

Der Essener war augenscheinlich mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Die flüchtigen Tatverdächtigen wurden als männlich, 20-25 Jahre alt und circa 170-180 cm groß beschrieben. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Sturmhauben getragen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief negativ.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten sie die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell