Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer nach Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (29. Juni) gegen 12:00 Uhr meldeten Anwohner der Großenbuschstraße in Sankt Augustin drei zunächst unbekannte Männer, die mit einem silbernen Audi die Straße entlangfuhren. Es machte für die Zeugen den Anschein, als wollten die Männer die Gegend ausbaldowern. Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam der Audi den eingesetzten Beamten auf der "Alte Heerstraße" in der Nähe der Bundesstraße 56 (Bonner Straße) entgegen. Als die Beamten wendeten, beschleunigte der Audi und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Bonner Straße in Richtung Siegburg. Bei der Flucht missachtete der Fahrzeugführer das Rotlicht von Ampeln und fuhr teilweise in den Gegenverkehr, sodass unbeteiligte Verkehrsteilnehmer stark bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Die Beamten verloren daraufhin die Flüchtenden zunächst aus den Augen. Durch Hinweise von weiteren Zeugen konnte der Audi verlassen im Bereich der Rilkestraße aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass die drei Männer über einer Mauer geklettert waren und durch angrenzende Gärten weiter zu Fuß flüchteten.

Durch Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 24 Jahren kurz darauf im Bereich der Bonner Straße gesichtet und vorläufig festgenommen werden. In der Nähe fanden die Beamten eine Tasche mit Schmuck, die mutmaßlich aus einem zuvor begangenen Einbruch stammen dürfte. Der dritte Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 40 Jahre alt und etwa 170 cm bis 180 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und dunkle Haare. Im Gesicht trug er einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem rosa Hemd und einer grauen Hose. Der Audi wurde sichergestellt. Da keine Haftgründe gegen die beiden Festgenommen vorlagen, wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Schmucks dauern an.

Wer Angaben zur Herkunft oder dem Inhaber der Tasche mit Schmuck machen oder Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3321 zu melden. (Re)

