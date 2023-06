Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter flüchtet nach Dieseldiebstahl

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (27. Juni) kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff am Langeler Ring in Troisdorf-Spich. Als der 37-jährige Geschädigte aus Bad Honnef in den frühen Morgenstunden zu seinem, in einem Wendehammer, geparkten LKW kam, bemerkte er, wie ein unbekannter Mann neben dem LKW hockte und ein Schlauch im Tank steckte.

Nachdem der Unbekannte den 37-Jährigen bemerkt hatte, lief er sofort von der Tatörtlichkeit davon. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte den mutmaßlichen Dieseldieb kurze Zeit später wiederfinden. Er sprach den Tatverdächtigen an, dass er stehen bleiben und warten solle. Nach einem kurzen Moment flüchtete er jedoch in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass Dieselkraftstoff aus zwei LKW in einer noch unbekannten Menge entwendet worden war.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er sei etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

