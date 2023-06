LPI-SHL: Brandfall in Recyclinghof

Schmalkalden (ots) - Im Kellerbereich eines Wohnblockes "Am Walperloh" in Schmalkalden kam es Donnerstagabend zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen, die in einer handfesten Auseinandersetzung endeten. Zwei bislang unbekannte Jugendliche schlugen einen 15-Jährigen mit den Fäusten. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde im Klinikum medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an. Zeugenhinweise werden unter der ...

