POL-BN: Apothekeneinbruch in der Bonner Nordstadt- Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag (30.01.2024), 18:30 Uhr, und Mittwoch (31.01.2024), 04:36 Uhr, brachen Unbekannte in eine Apotheke an der Bornheimer Straße in der Bonner Nordstadt ein. Zur Tatzeit hebelten die Tatverdächtigen nach bisherigen Feststellungen die Rollläden der Eingangstüre auf, brachen dann die dahinter befindliche Schiebetüre auf und gelangten in die Verkaufsräume. Dort wurden die Schränke der Apotheke einbruchstypisch nach möglichem Diebesgut durchwühlt. Ob und was genau dabei entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise zu Tatverdächtigen vor. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

