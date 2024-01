POL-BN: Scheunenbrand in Swisttal-Odendorf - Feuer griff auf zwei Wohnhäuser über - Kripo ermittelt

Bonn (ots) - Am Freitag (26.01.2024), im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:55 Uhr, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Burbacher Straße in Bonn-Kessenich ein. Zur Tatzeit gelangten die Tatverdächtigen in den Hausflur und verschafften sich durch das Aufhebeln der Wohnungseingangstür Zugang zu den Räumen. Diese durchsuchten die ...

