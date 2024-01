Polizei Bonn

POL-BN: Tageswohnungseinbruch: Unbekannte entwenden Goldmünzensammlung in Kessenich

Bonn (ots)

Am Freitag (26.01.2024), im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:55 Uhr, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Burbacher Straße in Bonn-Kessenich ein. Zur Tatzeit gelangten die Tatverdächtigen in den Hausflur und verschafften sich durch das Aufhebeln der Wohnungseingangstür Zugang zu den Räumen. Diese durchsuchten die Einbrecher nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit einer Goldmünzensammlung im Wert von mehreren Tausend Euro unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

