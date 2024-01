Polizei Bonn

POL-BN: Raubüberfall in Tankstelle: Tatverdächtige bedrohten Mitarbeiter mit Messer

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Drei bislang Unbekannte haben am Freitag, 26.01.2024, um 22:17 Uhr, eine Tankstelle an der Landsberger Straße in Bonn-Tannenbusch überfallen. Sie überraschten einen 25-jährigen Angestellten, der nach Geschäftsschluss den Kassenraum verlassen hatte und diesen von außen abschließen wollte. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und erzwangen, dass er die Tür wieder öffnete und mit ihnen in den Kassenraum ging. Dort entwendeten sie Bargeld aus der Kasse, diverse Stangen Zigaretten sowie mehrere E-Zigaretten. Diese verstauten sie in einer mitgeführten Sporttasche. Anschließend verließen sie den Tatort und liefen über die Landsberger Straße davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung sowie die Aufnahme kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab bislang keine Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen. Zu ihnen liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Unbekannter Tatverdächtiger 1: Etwa 1,75-1,80 m groß, ca. 17-20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarze Jogginghose, schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe

Unbekannter Tatverdächtiger 2: Etwa 1,70 m groß, ca. 17-20 Jahre alt, helle Hautfarbe, kräftige/dicke Statur, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Jogginghose, schwarzer Sturmhaube, schwarze Handschuhe

Unbekannter Tatverdächtiger 3: Etwa 1,70 m groß, ca. 17-20 Jahre alt, helle Hautfarbe, schlank, dunkle Oberbekleidung und Hose, vermutlich braune Haare

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228 15-0. E-Mail: kk14.bonn@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell