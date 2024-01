Polizei Bonn

POL-BN: Bäckereieinbruch in Swisttal - Wer hat etwas beobachtet?

Swisttal (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag (28.01.2024), 15:00 Uhr und Montag 829.01.2024), 02:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Kölner Straße in Swisttal-Heimerzheim ein. Die Unbekannten verschafften sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangsschiebetür Zugang zu dem Verkaufsbereich der Bäckerei. Dort entwendeten sie nach bisherigen Feststellungen eine unbekannte Summe an Bargeld aus der Kasse. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort nach bisherigen Feststellungen unerkannt. das zuständige KK13 hat die weitergehenden Maßnahmen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

