Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter belästigte 30-jährige Frau - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Mann, der am Abend des 17.06.2023 eine 30-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 62 sexuell belästigt haben soll.

Zur Tatzeit gegen 19:50 Uhr betrat der Tatverdächtige die Bahn an der Haltestelle Quirinusplatz und setzte sich neben die Geschädigte. Im weiteren Verlauf versuchte er, diese in ein Gespräch zu verwickeln, beugte sich dabei plötzlich zu ihr hinüber und küsste sie im Halsbereich. Die Geschädigte verließ daraufhin an der Eduard-Otto-Straße die Straßenbahn und erstattete in der Folge online eine Strafanzeige.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/125834 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK12.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell