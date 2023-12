Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu 35-jähriger Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude lebensgefährlich verletzt +++ Mann erliegt seinen Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Am frühen Abend von Donnerstag, 30. November 2023, hat das behandelnde Krankenhaus die traurige Nachricht übermittelt, dass der 35-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

+++ Pressemitteilung von Donnerstag, 30. November 2023 +++

Am Donnerstag, 30. November 2023, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hude gegen 12:00 Uhr mit einem Pkw die Bremer Straße (Landesstraße 868) in Fahrtrichtung Delmenhorst.

Im Bereich Tweelbäke, kam der 35-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Fahrbahn mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts ab. Der 35-Jährige kollidierte mit dem Heck des Fahrzeuges gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam auf einem Feld zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er blieb verletzt in einem wasserführenden Graben liegen. Ersthelfer zogen den Huder aus dem Graben und leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zur Versorgung des 35-Jährigen waren eine Notarztwagenbesatzung und zwei Rettungswagen eingesetzt. Ebenso war die Feuerwehr Altmoorhausen an der Unfallstelle eingesetzt. Der lebensgefährlich verletzte Huder wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde eine Sperrung der Landesstraße 868 eingerichtet. Diese dauert aktuell noch an, wird jedoch vermutlich gegen 16:00 Uhr aufgehoben. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingesetzt.

