Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Der Rotary Club Wildeshausen und das Polizeikommissariat Wildeshausen laden zum Benefizkonzert des Polizeimusikorchesters Niedersachsen am 05. April 2024 in Wildeshausen ein

Delmenhorst (ots)

+++ Mit Musik helfen: Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen am 05. April 2024 in der St.-Alexanderkirche +++ Rotary Club Wildeshausen und Polizeikommissariat Wildeshausen spenden Erlöse für einen guten Zweck +++ Stärkung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Oldenburg und Schutz vor Cybermobbing +++

Auf Einladung des Rotary Clubs Wildeshausen und des Polizeikommissariats Wildeshausen wird am 05. April 2024, um 19:30 Uhr, das Polizeiorchester Niedersachsen ein Benefizkonzert in der St.-Alexanderkirche geben. Die rund 40 Profimusiker unter Leitung von Chefdirigenten Thomas Boger halten hierzu ein abwechslungsreiches Musikprogramm für einen guten Zweck vor.

Der Eintritt beträgt nur 15,- Euro, wobei die Erlöse aus dem Verkauf und zusätzliche Spendeneinnahmen vollständig den Schülerinnen und Schülern des Landkreises Oldenburg zugutekommen sollen, um diese mit dem Präventionsprogramm der Law4School in ihrer Medienkompetenz zu stärken und vor Cybermobbing zu schützen.

Die Präsidenten des Rotary Club Wildeshausen Oksana Schumacher und Jens Schachtschneider freuen sich über das hervorragende Zusammenwirken auf regionaler Ebene und betonen: "Gemeinsam ziehen wir in Wildeshausen an einem Strang. Nils Wiebusch brachte die Idee eines Auftritts des Polizeiorchesters Niedersachsen ein. Die evangelische Kirche ermöglicht deren Auftritt in der St.-Alexanderkirche und die Volksbank unterstützt den Kartenverkauf. Bereits zu Jahresbeginn planen unsere Schulen in Wildeshausen erste Schulungsmaßnahmen. Mit unseren Partnern hoffen wir gleichermaßen auf eine tolle Veranstaltung als auch auf einen entsprechenden Erlös zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen."

Auch der Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen, Nils Wiebusch, begrüßt die Kooperation mit den Partnern und betont die Wichtigkeit des Benefizanlasses: "Digitale Gewalt hat viele Gesichter und hinterlässt - genau wie körperliche Gewalt - Spuren bei den Opfern. Gerade Kinder und Jugendliche, die viel Zeit im Netz und in den sozialen Medien verbringen, benötigen unsere Unterstützung und müssen auch auf Risiken wie Cybermobbing vorbereitet werden. Umso mehr freue ich mich, dass wir als Polizei Wildeshausen gemeinsam mit starken Partnern ein Zeichen gegen digitale Gewalt setzen und einen Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz bei unseren Schülerinnen und Schülern leisten", so Nils Wiebusch.

Der Vorverkauf für die Eintrittskarten beginnt ab dem 01.12.2023. Tickets können bei der Volksbank in Wildeshausen oder auch auf dem Weihnachtsmarkt Wildeshausen - beim Stand des Rotary Clubs - erworben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch