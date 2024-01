Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Hotelangestellter überrascht Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer brachen in der Nacht zu Montag (30.01.2024) in ein Hotel auf der Thomas-Mann-Straße in der Bonner Innenstadt ein. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zur Tatzeit gegen 03:10 Uhr durch das Einschlagen einer Fensterscheiber Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier durchsuchten sie den Empfangsbereich nach möglichem Diebesgut und machten sich dort auch an einem Tresor zu schaffen. Ein Hotelangestellter wurde durch Geräusche darauf aufmerksam und überraschte die Einbrecher, die sofort die Flucht ergriffen. Einer der Männer flüchtete durch angrenzende Gärten in Richtung Rabinstraße, während der zweite Einbrecher über die Thomas- Mann-Straße in Richtung Hauptbahnhof lief.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Etwa ca. 20-30 Jahre alt, zwischen 1,70 m - 1,80 m groß - trugen jeweils eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell