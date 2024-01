Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falsche Polizeibeamte

Northeim (ots)

37154 Northeim, BAB7/ Parkplatz Schlochau Ostseite, Freitag, 05.01.2024 , 00.10 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Freitag gegen 00.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz Schlochau/ Ost auf der BAB 7 zu einem Einsatz wegen falscher Polizeibeamter.

Drei bisher unbekannte Personen traten an den Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Rumänien heran, welcher zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug schlief. Eine der unbekannten Personen sprach den Geschädigten an und suggerierte eine Verkehrskontrolle. Währenddessen entwendeten die anderen beiden unbekannten Täter eine Tasche, Bekleidung und eine Geldbörse mit Bargeld.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Dem 32-järhigen entstand durch den Diebstahl ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

