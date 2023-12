Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Zwei Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Osteel schwer verletzt worden. Gegen 20.35 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit einem Leichtkraftrad auf der B 72 aus Marienhafe in Richtung Norden. An der Kreuzung Moortunweg / Osterstraße übersah nach ersten Erkenntnissen ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer die beiden Jugendlichen auf dem Krad und stieß mit ihnen zusammen. Der 16-jährige Fahrer und die 15-jährige Sozia wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Krummhörn - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in der Gemeinde Krummhörn. Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Schoonorther Möhlenhörn einen Jaguar XE am Fahrbahnrand. Der rote Jaguar wurde dabei hinten links zerkratzt. Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Moordorf - Nach Kollision geflüchtet

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls in Moordorf. Bereits am vergangenen Dienstag fuhr eine Opel-Fahrerin auf der B 72 in Richtung Moordorf und musste in Höhe der Hausnummer 72 aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt warten. Hinter ihr setzte ein VW-Fahrer plötzlich zum Überholen an. Hierbei touchierte dieser den hinteren Scheinwerfer des Opel und den linken Außenspiegel einer entgegenkommenden Citroen-Fahrerin. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er soll einen dunkelblauen VW gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

