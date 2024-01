Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahren unter Drogeneinfluss

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl unterzogen ein Renault am Freitag gegen 00:05 Uhr in der Straße "Am Läger" einer Verkehrskontrolle. Während der Maßnahmen waren Anzeichen, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln hindeuten, für die Polizeibeamten deutlich zu erkennen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab, dass der 31-Jährige Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Dem 31-Jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen der Führung eines Kraftfahrzeugs unter Wirkung von berauschenden Mitteln. Des Weiteren erwartet den Beifahrer des Mannes ein Strafverfahren, da dieser im Besitz von Betäubungsmitteln war. /ng

