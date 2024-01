POL-OG: Lahr - Rollerfahrerin ohne Fahrerlaubnis

Ettenheim (ots) - Zu einem Einbruchsversuch kam es am Dienstag gegen 10:45 Uhr an einer Gartenhütte in Ettenheim. Der mutmaßliche Täter versuchte mittels unbekanntem Gegenstand die Eingangstüre der Hütte aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Bei diesem Versuch wurde er von einer Wildkamera aufgezeichnet. Durch die aufgezeichneten Lichtbilder konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Täter um einen schon ...

