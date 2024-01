Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Unfallflucht

Seebach (ots)

Am Mittwochmittag konnte ein Zeuge beobachten, wie ein Audi auf der Landstraße L87, im Bereich des Abfahrtsastes nach Kappelrodeck, mit einer Leitplanke zusammenstieß und seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Seebach wurde daraufhin von Beamten des Polizeireviers Achern angefahren. Vor Ort konnte der Audi, der Fahrer und sein Beifahrer angetroffen werden. Da bei dem 34-jährigem Audi-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Gegen den Test und die weiteren polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 34-Jährige und wurde zunehmend aggressiv. Nachdem er die eingesetzten Beamten mit Schlägen und Tritten angriff, wurde er geschlossen und mit weiteren Einsatzkräften zum Polizeirevier nach Achern verbracht. Die zuständige Richterin beim Amtsgericht in Achern ordnete die weiteren Maßnahmen und den Gewahrsam bis zum Morgen des Folgetages an. Dem renitenten Autofahrer drohen nun Anzeigen unter anderem wegen "Unfallflucht" und "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte". /vo

