Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Einbruch in Verkaufsraum, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Ein bislang Unbekannter soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 7:20 Uhr, ein Fenster eines Einkaufsladens in der Renchallee aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft haben. Im Innenraum sollen mutmaßlich mehrere Räumlichkeiten betreten und gezielt durchsucht worden sein. Auch die Tür zum Server- und Tresorraum wurde eingetreten, wobei der Unbekannte wohl nicht an den Inhalt des Tresors gelangte. Derzeit liegen noch keine genaueren Erkenntnisse zum Diebstahlschaden vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter 07802 7026-0 in Verbindung zu setzen. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell