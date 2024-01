POL-SE: Wedel - Verkehrsunfallflucht - an der Windschutzscheibe hinterlassener Zettel mit ungenügenden Daten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (13.01.2024) ist in der "Tannenhofstraße" die Entwendung eines grauen Personenkraftwagens SUV der Marke Nissan bekannt geworden. In einem Zeitraum von 17:00 Uhr des Vortages bis 13:00 Uhr am Feststelltag entwendeten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise das Fahrzeug, welches in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt ...

mehr