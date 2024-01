Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streitigkeiten wurden handgreiflich

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nach einem Vorfall am Mittwochabend in einer Gaststätte am "Bahnhofsplatz" wegen Körperverletzung. Eine 54-Jährige soll gegen 18:50 Uhr mit einem Gast wegen der Nutzung eines Spielautomaten in Streit geraten sein. Aufgrund des mutmaßlich aggressiven Verhaltens der Frau, wurde diese von Mitarbeitern des Lokals zum Verlassen des Gasthauses gebeten. Beim Hinausbegleiten soll sich die Auseinandersetzung in einen körperlich ausgetragenen Disput entwickelt haben. Hierbei sollen untereinander Schläge ausgeteilt und seitens der 54-Jährigen Haare ausgerissen worden sein. Ein schlichtend eingreifender Gast soll ferner von der Mittfünfzigerin einen Schlag ins Gesicht abbekommen haben. Mutmaßlicher Alkoholkonsum der Beteiligten dürfte das Ausufern der Situation begünstigt haben. Die Ermittlungen dauern an.

