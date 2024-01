Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll am Dienstag zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr in der Zaystraße / Ecke "Am Hasenwäldchen" beim Ein- oder Ausparkvorgang einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Audi gestreift haben. Dabei wurde der hintere Stoßfänger an der linken Seite des Audi beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die, Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222-761-0 in Verbindung zu setzten.

