POL-OG: Hügelsheim - Sachbeschädigung durch Graffiti

Hügelsheim (ots)

Beamte des Polizeipostens Iffezheim konnten am Montagmorgen gegen 9 Uhr einen mutmaßlichen Graffiti Sprayer in Hügelsheim aufgreifen. Der 14-Jährige soll laut Zeugenaussagen im Beisein weiterer Jugendlicher die Bushaltestelle in der Badener Straße sowie ein Stromhäuschen in der Eichenstraße mit Graffiti besprüht haben. An den Händen des 14-Jährigen konnten Farbspuren festgestellt werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks konnten Spraydosen, mehrere Edding-Stifte sowie Papiere mit Schriftzügen und Graffitis gefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Erziehungsberechtigten über die Tat informiert und die Jugendlichen wurden von den Beamten zu ihrer Schule begleitet und dort dem Rektor übergeben. /ha

