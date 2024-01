Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Unfallhäufung durch Eisregen und überfrierende Nässe -Nachtragsmeldung -

Mittelbaden (ots)

Im Zusammenhang mit der Wetterlage am Mittwoch, den spiegelglatten Fahrbahnen und der sich hierdurch ereigneten Unfälle hatten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg alle Hände voll zu tun. Stand 12 Uhr mussten die Polizisten seit den Nachtstunden präsidiumsweit rund 50 Unfälle aufnehmen und bearbeiten. Teilweise haben sich die Unfallbeteiligten auch selbst und ohne Polizei geeinigt. Glücklicherweise verliefen die Mehrheit der Kollisionen glimpflich und ohne Verletzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden lediglich in Einzelfällen Personen leicht verletzt; Schwerverletzte sind nach aktueller Lage nicht zu beklagen.

Der erste bekannt gewordene Unfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr in einem Kreisverkehr der L75 in Neuried. Dort geriet ein Motorradfahrer auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Er trug hierbei leichte Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 6 Uhr hat ein Lastwagen auf der extrem vereisten Gerichtsstraße in Lahr die Bodenhaftung verloren und bugsierte am Urteilsplatz eine zuvor ebenfalls ins Rutschen geratene Nissan-Lenkerin gut einen Meter in die Tiefe (siehe hierzu gesonderte Pressemitteilung).

Ein kurz nach 6:30 Uhr in der Sander Straße in Appenweier von der Fahrbahn abgekommener und in Schräglage geratener Lastwagen ist mittlerweile geborgen. Für die Bergungsarbeiten war die Sander Straße bis gegen 11:20 Uhr gesperrt.

Gegen 8:30 Uhr hat es auf der A5 alleine im Bereich der Tank- und Rastanlage Baden-Baden innerhalb weniger Minuten gleich vier Mal gekracht. Unter anderem ist eine Hyundai-Lenkerin alleinbeteiligt ins Schlingern geraten, wodurch sich ihr Wagen in der Folge aufs Dach legte. Sie kam mit leichten Blessuren davon. Aufgrund von Teilsperrrungen auf der A5 und der getroffenen Maßnahmen konnte letztlich von einer beabsichtigten und längerfristigen Vollsperrung zwischen Baden-Baden und Rastatt abgesehen werden. Der Verkehr läuft zwischenzeitlich wieder in beide Richtungen.

/wo

Pressemitteilung vom 17.01.2024, 10:01 Uhr

Mittelbaden - Unfallhäufung durch Eisregen und überfrierende Nässe -Streckensperrung A5-

Aufgrund der bestehenden Eisschicht und der daraus nicht kalkulierbaren Gefährlichkeit der Strecke, wird die A5 in der nächsten Zeit zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Baden-Baden bis auf weiteres in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Vorbereitungsmaßnahmen hierzu werden aktuell getroffen.

/wo

Pressemitteilung vom 17.01.2024, 9:06 Uhr

Mittelbaden - Unfallhäufung durch Eisregen und überfrierende Nässe

Eisregen und überfrierende Nässe sorgen aktuell für eine Unfallhäufung mit Schwerpunkten in den Bereichen Rastatt und Baden-Baden sowie der Autobahn. Gerade auf der A5 sind am Mittwochmorgen rund um Rastatt etliche Fahrzeuglenker ins Schlingern geraten, hierbei gegen die Leitplanke oder gegen andere Verkehrsteilnehmer gestoßen. Ob oder wie viele Menschen hierbei verletzt worden sind, lässt sich derzeit nicht sagen. Teilweise kommt es in Zusammenhang mit den Unfällen zu Teilsperrungen. Das Polizeipräsidium Offenburg wird im weiteren Tagesverlauf detailliert über die Unfalllage berichten und rät zur besonderen Vorsicht. Tipps der Polizei:

- Die richtige Bereifung (Winterreifen) und eine ausreichende Profiltiefe sind bei diesen Straßenverhältnissen besonders wichtig. Die Fahrgeschwindigkeit ist unbedingt den Straßen- und Witterungsbedingungen anzupassen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit kann hierbei bedeutend zu schnell sein. - Sicherheitsabstand einhalten! - Sicherstellen, dass das zu führende Fahrzeug frei von Eisplatten und sonstigen herabfallenden Gegenständen ist, um mögliche Gefahren abzuwenden. - Vor dem Fahrtantritt muss das Fahrzeug von Schnee und Eis befreit sein. - Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen prüfen - Stichwort "Lichttest". - Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit. - /wo

