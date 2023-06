Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Pkw

Düren (ots)

Unbekannte entwendeten am Friedrich-Ebert-Platz in Düren in der Zeit von Sonntag (25.06.2023) auf Montag (26.06.2023) einen geparkten Pkw mit Originalschlüssel.

Nach Angaben des 55-jährigen Fahrzeughalters aus Düren wurde der graue Fiat Talento mit dem amtlichen Kennzeichen DN-MS 535 am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, in einer ausgewiesenen Parkfläche abgestellt und verschlossen. Am nächsten Morgen stellte er das Fehlen seines Fahrzeugs sowie des Fahrzeugschlüssels fest. Er kann nicht ausschließen, den Fahrzeugschlüssel zuvor im Bereich des geparkten Fahrzeugs verloren zu haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell