Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Einbruch, Hinweise erbeten

Ortenberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr konnte sich ein noch unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einer Vereinsgaststätte am "Dorfplatz" verschaffen. In der Gaststätte sollen Schubladen sowie Lagerräume durchsucht worden sein. An einem Fenster des Gebäudes ist ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden. Entwendet wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Geldkassette, die einen zweistelligen Betrag beinhaltete, sowie Lebensmittel. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeibeamten des Polizeipostens Gengenbach unter der Telefonnummer 07803 9662-0 zu melden. /ha

