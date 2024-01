POL-OG: Ettenheim - Einbruch, Hinweise erbeten

Hügelsheim (ots) - Beamte des Polizeipostens Iffezheim konnten am Montagmorgen gegen 9 Uhr einen mutmaßlichen Graffiti Sprayer in Hügelsheim aufgreifen. Der 14-Jährige soll laut Zeugenaussagen im Beisein weiterer Jugendlicher die Bushaltestelle in der Badener Straße sowie ein Stromhäuschen in der Eichenstraße mit Graffiti besprüht haben. An den Händen des 14-Jährigen konnten Farbspuren festgestellt werden. Bei ...

