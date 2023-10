Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch (18. Oktober) gegen 15 Uhr im Einmündungsbereich "Grafweg / Zum Öhlchen" ereignet. Dabei befuhr eine 20-jährige Autofahrerin den Grafweg in Fahrtrichtung Ennest. Als sie nach rechts in die Straße "Zum Öhlchen" einbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt bremsen. Eine ihr folgende 45-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf den stehenden Wagen auf. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell