Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (18. Oktober) wurde der Polizei gegen 21:20 Uhr ein Pkw mit auffälliger Fahrweise im Bereich Saalhausen gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung fahndete daraufhin nach dem in Richtung Schmallenberg fahrenden Auto. Den Beamten gelang es, den Pkw in Höhe des Ortseingangs Fleckenberg anzuhalten und zu kontrollieren. Die Polizisten vernahmen bei der Kontrolle deutliche Anzeichen, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Polizeibeamten brachten daraufhin den 33-jährigen Fahrer auf die Polizeiwache. Dort wurde eine angeordnete Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher, untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige.

