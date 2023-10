POL-OE: Zeugen melden alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Wenden (ots) - Am Dienstag (17. Oktober) hat sich zwischen 09:55 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Pfarrhauses St. Severinus in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte die Geschädigte ihren grauen Volkswagen neben dem Gebäude in einer Parklücke. Als sie gegen 11:15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. ...

