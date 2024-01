Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Nach Verfolgungsfahrt ermittelt

Rust (ots)

Die nächtliche Ausfahrt eines 27 Jahre alten Mannes am Donnerstag kurz nach Mitternacht hat für ihn ein juristisches Nachspiel. Der Opel-Fahrer sollte in der Grafenhausener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er seinen Wagen unvermittelt beschleunigte, um sich der behördlichen Nachschau zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte mit teilweise deutlich über 100 Stundenkilometern von Rust in Richtung Kappel-Grafenhausen, wo der 27-Jährige nach Befahren mehrerer Straßen und Feldwege letzten Endes beim Rechtsabbiegen in die Friedrichstraße nach links von der Fahrbahn abkam und der Wagen in einem Acker liegen blieb. Obwohl dem Flüchtenden anschließend zwar die weitere Flucht zu Fuß gelang, blieb er nicht lange unerkannt. Eine Überprüfung des zurückgelassenen Fahrzeuges und der darin befindlichen Gegenstände brachte die Ermittler des Polizeireviers Lahr auf die Spur des Gesuchten. Eine anschließende Kontrolle des Mannes an seiner Wohnanschrift deckte auf, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu guter Letzt muss er sich nun auch noch aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise verantworten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell