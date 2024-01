POL-OG: Steinach - Sandstein verloren, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll am Dienstag zwischen 7:30 Uhr und 16 Uhr in der Zaystraße / Ecke "Am Hasenwäldchen" beim Ein- oder Ausparkvorgang einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Audi gestreift haben. Dabei wurde der hintere Stoßfänger an der linken Seite des Audi beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der ...

mehr