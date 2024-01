Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheit im Verkehr

Rastatt (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte in der Nacht zum Donnerstag in der Kapellenstraße, durch Beamte des Polizeireviers Rastatt, festgestellt werden, dass ein 33-jähriger Skoda-Fahrer, offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke, nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 33-Jährige führte außerdem keinen gültigen Führerschein mit sich. Die Fahrzeugschlüssel wurden daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Klinikum Rastatt durchgeführt. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder entlassen. /ng

