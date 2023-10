Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Mobiltelefon geraubt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 35jähriger Frankenthaler Opfer eines Raubes. Der Geschädigte, welcher im Begriff war Essen auszuliefern, parkte sein Lieferfahrzeug, einen schwarzen VW Golf, im Bereich des Anwesens Europaring 32 in 67227 Frankenthal und war im Begriff vom Rücksitz seine Tasche zu holen, als er von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern angegriffen wurde. Im Verlauf der Tathandlung wurde der Geschädigte mittels eines Reizgases besprüht und ins Gesicht geschlagen. Er stürzte zu Boden und ihm wurde sein Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet. Danach flüchteten die beiden Täter unerkannt in Richtung der Frankenthaler Mahlastraße. Die eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: 16 - 23 Jahre alt, dunkel bekleidet, ca. 180 cm groß, schlanke Statur. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Das entwendete Mobiltelefon hat eine Wert von ca. 750,- Euro. Eine Strafanzeige gegen die derzeit unbekannten Täter wurde erstellt und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

