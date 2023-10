Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei geht der Fahrtüchtigkeit auf den Grund

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger PKW-Fahrer die B9 in nördlicher Fahrtrichtung und befuhr hinter einem 70-jährigen PKW-Fahrer die Anschlussstelle Rinkenbergerhof. Hierbei fuhr der 36-Jährige aus ungeklärter Ursache leicht auf seinen Vordermann auf, wobei das Frontkennzeichen mit der Anhängerkupplung kollidierte. Die beiden Männer hielten an und tauschten Personalien aus. Offenbar entstand kein Sachschaden. Der 36-Jährige entfernte sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Einige Minuten später trafen die Beamten den Unfallverursacher mit seinem PKW im Bereich des Königsplatzes an und überprüften seine Fahreignung. Ein Urintest verlief hierbei positiv auf Kokain, sodass die Beamten eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen veranlassten. Sie leiteten außerdem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, stellten seinen Führerschein aufgrund des Konsums harter Drogen unmittelbar sicher und sendeten ihn an die zuständige Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell