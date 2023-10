Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gullydeckel nach Kerwe-Besuch in Dannstadt ausgehoben

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass eine Gruppe Jugendlicher sich am Freitagabend (29.09.2023) gegen Mitternacht (Kerwe-Wochenende) verdächtige im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verhalten habe. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden im dortigen Straßenzug mehrere ausgehobene Gully-Deckel festgestellt. Glücklicherweise kam es - nach derzeitigem Kenntnisstand - zu keinem Unfall. Zeugen, die Hinweise zu der Identität der vermeintlich jugendlichen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell