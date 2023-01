Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau; Radfahrerin leichtverletzt nach Vorfahrtsverstoß

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 30.01.2023 befuhr um 21:55 Uhr eine PKW Fahrerin den Kreisverkehr an der Pforzer Straße und wollte diesen in Richtung Kunzendorfer Straße verlassen. Hier querte eine 42-jährige Radfahrerin die Straße vom Mitfahrerparkplatz kommend. Die 49-jährige PKW Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision in deren Folge die Radfahrerin sich leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Radfahrerin deutlicher Atemalkohol festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von fast 1,9 Promille.

