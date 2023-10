Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Strafbarer Fahrrad-Tausch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 01.10.2023, zwischen 18 Uhr und 02:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei abgeschlossene Mountainbikes aus dem Hof eines Privatanwesens im St.-Klara-Kloster-Weg und ließen dafür ein älteres schwarzes Herrenrad unbekannter Marke sowie ein dunkles Mountainbike der Marke CUBE am Tatort zurück. Da die zurückgelassenen Räder ebenfalls gestohlen sein könnten, veröffentlicht die Polizei Bilder von diesen. Bei den gestohlenen Rädern handelte es sich um ein orange-blaues Herren-Mountainbike sowie ein Kinder-Mountainbike, beide von der Marke CUBE, Modelle "AIM Pro" und "AIM Allroad pinetree'n yellow". Der Diebstahlsschaden liegt bei ca. 1.100 Euro.

Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Mountainbikes, zu den zurückgelassenen Mountainbikes oder verdächtigen Personen machen? Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

