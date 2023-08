POL-PDNR: Auffahrunfall

Linz am Rhein (ots) - Wie berichtet wurde am Abend des 03.08.2023 einem Kunden des Norma-Marktes eine abgestellte Einkaufstasche entwendet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte die Tat und ein Tatverdächtiger verifiziert werden. Am Donnerstagnachmittag erschien ein 35-jähriger Mann aus Linz in dem Einkaufsmarkt und wurde von einer Angestellten als Tatverdächtiger identifiziert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

