POL-Bremerhaven: Auf Weihnachtsmarkt randaliert - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 30. November, in ein Einfamilienhaus am Heideweg in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu dem Haus. Der Tatzeitraum lag zwischen 16 und 19.30 Uhr, als die Bewohner nicht vor Ort waren. Die Einbrecher ...

