Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aggressiver Mann bedroht Apotheker

Bremerhaven (ots)

Zu einem eiligen Einsatz musste am gestrigen Donnerstag, 30. November, die Polizei Bremerhaven im Ortsteil Grünhöfe ausrücken.

Über den Polizeinotruf 110 wurde der Einsatzleitstelle gegen 9.20 Uhr eine bedrohliche Situation in einer Apotheke in der Straße Auf der Bult mitgeteilt. Die Einsatzkräfte eilten nach Grünhöfe und trafen auf einen höchst aggressiven Mann, der gerade lautstark versuchte, in die Apotheke einzudringen. Die Mitarbeiter hielten die Schiebetür geschlossen. Der offenbar alkoholisierte Mann hatte zuvor trotz bestehenden Hausverbotes versucht, sich in der Apotheke an der Kasse zu bedienen. Außerdem hatte er die Apotheker aggressiv bedroht und sie sogar angegriffen. Sie hatten ihn zunächst des Gebäudes verwiesen. Diesem war der 41-Jährige zunächst widerwillig gefolgt, wollte aber anschließend immer wieder die Apotheke betreten, woraufhin die Mitarbeiter die Eingangstür blockierten. Die eintreffenden Polizeibeamten wurden von dem Mann ebenso aggressiv empfangen. Die Polizisten nahmen den Aggressor letztlich unter erheblichem Kraftaufwand fest. Der 41-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Auch auf der durch die Polizei begleiteten Fahrt verhielt er sich weiter renitent; noch dazu bespuckte und beleidigte er die Beamten. Die Einsatzkräfte blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell