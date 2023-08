POL-DA: Darmstadt: Polizeikontrollen in Darmstadt

Heppenheim (ots) - Ein Handyshop in der Friedrichstraßee geriet in der Nacht zum Donnerstag (10.08.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier von zwei Einbrechern. Einer der Täter schlug hierzu mit einem Baseballschläger gerade ein Schaufenster des Geschäfts ein, als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Das Duo flüchtete daraufhin ohne Beute sofort in Richtung Lehrstraße. Einer der Flüchtigen hat eine athletische ...

mehr