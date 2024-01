Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung unter Alkohol

Baden-Baden - Sachbeschädigung unter Alkohol (ots)

Augenscheinlich unter Alkoholeinfluss soll ein 22-Jähriger am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Hardbergstraße randaliert haben. Er soll ein Fahrzeug beschädigt und die Eingangstüre einer Jugendherberge eingeschlagen haben, wodurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Durch die Sachbeschädigungen verletzte sich der mit 3,4 Promille alkoholisierte junge Mann selbst an den Händen und musste ärztlich versorgt werden. Nach der medizinischen Behandlung wurde der Mann in Gewahrsam genommen. /sa

